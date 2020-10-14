Роналду нарушил карантин и вернулся в Италию

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду покинул карантин и вернулся в Италию. 13 октября футболист получил положительный тест на коронавирус.

По сведениям журналиста Танкерди Палмери, Роналду принял такое решение, чтобы сократить количество дней в изоляции. В Португалии он должен был отсидеть под карантином 14 дней, а в Италии — 10.

Роналду надеется как можно быстрее вернуться на поле. Если футболист получит отрицательный тест на "ковид", то сможет сыграть против "Вероны" 25 октября в серии А и "Барселоны" 28 октября в Лиге чемпионов.

Вместе с тем Роналду точно пропустит игру против "Кротоне" в чемпионате и матч с киевским "Динамо" в ЛЧ.