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Уткин назвал Кулькова "страшно невезучим парнем"

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мыслями о бывшем футболисте "Спартака" и сборной России Василие Кулькове, который накануне скончался от онкологии.

Уткин назвал Кулькова "страшно невезучим парнем"

"Конечно, он тогда моментально стал моим любимым игроком в "Спартаке". Во-первых, потому что Вася. Во-вторых, потому что среди мастеров спорта, заслуженных и международного класса, выступавших в его первый год за "Спартак", Кульков был перворазрядник. Это раньше на стадионе зачитывалось вместе с составами; звучало очень необычно", — отметил комментатор.

"Есть в биографии Кулькова еще один удивительный штрих. Драматический. Он так и не сыграл на чемпионатах мира и Европы. При том, что в отборах к Евро-92 и 96 и к американскому чемпионату мира Василий был основным игроком, важнейшим. Дважды он получал тяжёлые травмы. А в США не поехал по принципиальным соображениям… Мостовой и Юран, товарищи по "Бенфике" подписали письмо за отставку Садырина — и поехали. А он вот нет. Страшно невезучий парень. Вот и ушел рано", — добавил Уткин.

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