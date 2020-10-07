Загитова похвасталась шикарным букетом от поклонников

Российская фигуристка Алина Загитова показала цветочную композицию, которую получила от фанатов. Букет выполнен из большого количества роз в форме цветка.

"Спасибо!", — подписала Загитова снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Инстаграм (сторис) Алина 🌺🌼 Публикация от It's all about Alina Zagitova💮 (@teamzagitova) 6 Окт 2020 в 1:46 PDT

Ранее сообщалось, что Загитова завершила работу на съёмках шоу "Ледниковый период". Там она выступала в роли ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.

В последний раз на соревнованиях Загитова выступала в декабре 2019 года. Спортсменка позже объявила о приостановке карьеры. На новый сезон олимпийская чемпионка не вошла в состав сборной России.