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Загитова похвасталась шикарным букетом от поклонников

Российская фигуристка Алина Загитова показала цветочную композицию, которую получила от фанатов. Букет выполнен из большого количества роз в форме цветка.

"Спасибо!", — подписала Загитова снимок.

 
 
 
 
 
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Инстаграм (сторис) Алина 🌺🌼

Публикация от It's all about Alina Zagitova💮 (@teamzagitova)

Ранее сообщалось, что Загитова завершила работу на съёмках шоу "Ледниковый период". Там она выступала в роли ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.

В последний раз на соревнованиях Загитова выступала в декабре 2019 года. Спортсменка позже объявила о приостановке карьеры. На новый сезон олимпийская чемпионка не вошла в состав сборной России.

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