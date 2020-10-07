Российская фигуристка Алина Загитова показала цветочную композицию, которую получила от фанатов. Букет выполнен из большого количества роз в форме цветка.
"Спасибо!", — подписала Загитова снимок.
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Ранее сообщалось, что Загитова завершила работу на съёмках шоу "Ледниковый период". Там она выступала в роли ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.
В последний раз на соревнованиях Загитова выступала в декабре 2019 года. Спортсменка позже объявила о приостановке карьеры. На новый сезон олимпийская чемпионка не вошла в состав сборной России.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?