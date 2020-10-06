Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко попал под шквал критики за фотографию в Instagram. Бывший спортсмен разместил снимок на фоне оранжевого "Порше" и был атакован подписчиками.
"Как вам такой цвет для осеннего сезона?" — подписал фото Плющенко.
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Огненная Porsche Panamera @porschenewsroom_russia — как Вам такой цвет для осеннего сезона ? 👈🏻
Гневные комментарии не заставили себя ждать…
"Детям в детский дом фруктов купи и отвези. Увидишь голодные благодарные глаза".
"Я считаю скромнее нужно быть, не выставлять такие вопросики. У людей простых реально нет денег. И поверьте, это не зависть не злость в ваш адрес. Просто в стране с экономикой ужас творится".
"Теперь понятно, почему такая дорогая секция фигурного катания".
В то же время нашлись люди, которые поддержали Евгения. Многие считают, что Плющенко своим трудом смог заработать на такую машину, поэтому имеет право выставлять подобные снимки в Instagram.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.