Футболист "Зенита" поругался с болельщиком "Ливерпуля" в Twitter

Защитник "Зенита" Деян Ловрен вступил в перепалку с болельщиком "Ливерпуля" после разгромного поражения "красных" от "Астон Виллы" (2:7). Хорват выступал за мерсисайдцев на протяжении предыдущих шести сезонов.

Ловрен записал обращение к фанатам "Ливерпуля", в котором попросил поддержать команду и не критиковать одного или двух футболистов. В ответ на это болельщики "затравили" вратаря команды Адриана.