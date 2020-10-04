Нападающий "Сочи" Антон Заболотный красивым ударом принёс победу своей команде в матче 10-го тура РПЛ против "Ростова". Форвард на 78-й минуте после навеса Тимофея Маргасова справа пробил через себя.
Счёт после этого удара стал 3:2 в пользу сочинцев. Спустя шесть минут Заболотный оформил дубль и установил итог игры.
"Сочи" после 10-ти туров идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. От лидеров команда отстаёт на два очка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🔥 Красавец-гол Антона Заболотного ударом через себя! #СочиРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.