Заболотный ударом через себя принёс "Сочи" победу над "Ростовом"

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный красивым ударом принёс победу своей команде в матче 10-го тура РПЛ против "Ростова". Форвард на 78-й минуте после навеса Тимофея Маргасова справа пробил через себя.

Счёт после этого удара стал 3:2 в пользу сочинцев. Спустя шесть минут Заболотный оформил дубль и установил итог игры.

"Сочи" после 10-ти туров идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. От лидеров команда отстаёт на два очка.