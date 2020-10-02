Первого октября завершились квалификационные раунды еврокубков. По их итогам определились 32 участника Лиги чемпионов и 48 клубов Лиги Европы.
Лучшее выступление в отборочных раундах показали команды Шотландии, Израиля и Венгрии. Команды этих стран набрали по 4,000 в рейтинге УЕФА.
Россия заработала 2,500 балла. Российские клубы набрали 15 очков в таблицу коэффициентов, из которых 12 — бонусные за выход в Лигу чемпионов.
Россия после завершения отборочных раундов занимает 20-е место в рейтинге УЕФА.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".