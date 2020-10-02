Россия замыкает двадцатку рейтинга УЕФА этого сезона

Первого октября завершились квалификационные раунды еврокубков. По их итогам определились 32 участника Лиги чемпионов и 48 клубов Лиги Европы.

Лучшее выступление в отборочных раундах показали команды Шотландии, Израиля и Венгрии. Команды этих стран набрали по 4,000 в рейтинге УЕФА.

Россия заработала 2,500 балла. Российские клубы набрали 15 очков в таблицу коэффициентов, из которых 12 — бонусные за выход в Лигу чемпионов.

"Краснодар" — 6 очков.

"Зенит" — 4 очка.

"Локомотив" — 4 очка.

"Динамо" — 0,5 очка.

"Ростов" — 0,5 очка.

ЦСКА — 0 очков.

Рейтинг УЕФА сезона-2020/21

Россия после завершения отборочных раундов занимает 20-е место в рейтинге УЕФА.