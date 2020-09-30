Глава РФС Александр Дюков сообщил о том, что в следующем сезоне будет изменён формат проведения Кубка России. В этом году в турнире впервые был внедрён групповой этап.
30 команд разделены на 10 групп, в каждой из которых есть по клубу РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды играют в один круг, в 1/8 финала выходят победители групп.
Кроме того, места в 1/8 финала Кубка России получили участники еврокубков — "Динамо", "Ростов", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".
По словам Дюкова, призовой фонд турнира вырос в 10 раз, а также поменялось отношение к Кубку России. Но РФС внесёт коррективы после этого сезона.
"По окончании этого розыгрыша внесем кое-какие коррективы. Надеемся, в следующем сезоне будем иметь оптимальный формат кубка", — заявил Дюков.
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