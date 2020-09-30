РФС поменяет формат Кубка России в следующем сезоне

Глава РФС Александр Дюков сообщил о том, что в следующем сезоне будет изменён формат проведения Кубка России. В этом году в турнире впервые был внедрён групповой этап.

30 команд разделены на 10 групп, в каждой из которых есть по клубу РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды играют в один круг, в 1/8 финала выходят победители групп.

Кроме того, места в 1/8 финала Кубка России получили участники еврокубков — "Динамо", "Ростов", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит".

По словам Дюкова, призовой фонд турнира вырос в 10 раз, а также поменялось отношение к Кубку России. Но РФС внесёт коррективы после этого сезона.