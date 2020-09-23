У "Стяуа" осталось девять полевых игроков перед матчем Лиги Европы

Румынский футбольный клуб "Стяуа" испытывает проблемы с составом перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы против чешского "Слована". В команде осталось девять здоровых футболистов и три вратаря, сообщает журналист Эмаунэль Рошу.

Остальные игроки сдали положительные тесты на коронавирус. В клубе надеются, что смогут исправить ситуацию путём дозаявки двух игроков. Одного вернут из аренды, второго подпишут в качестве свободного агента. Регламент УЕФА позволяет сделать дозаявку двух футболистов до начала матча.

У "Стяуа" были проблемы перед матчем 2-го раунда против дебютанта турнира "Бачка-Топола" из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:6, а в серии пенальти сильнее были румыны.

Игра "Стяуа" — "Слован" должна состояться 24 сентября.