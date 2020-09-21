Гунько ушёл с поста главного тренера "Химок"

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько опубликовал в Instagram пост, в котором объявил об уходе из клуба. На выходных команда потерпела поражение от "Краснодара" со счётом 2:7.

"Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить", — написал Гунько.

"Химки" в восьми турах чемпионата РПЛ потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью. Гунько после увольнения отметил, что сделал меньше, чем ему хотелось. Тренер поблагодарил футболистов за совместную работу.

"Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними", — отметил Гунько.

Дмитрий Гунько

44-летний специалист ранее работал в системе московского "Спартака". Гунько возглавлял молодёжный состав команды, работал в академии клуба, а также тренировал "Спартак-2".

В марте 2014 года Гунько был назначен главным тренером "Спартака" поле ухода Валерия Карпина. До окончания сезона красно-белые одержали три победы и потерпели четыре поражения.