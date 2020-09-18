Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Володин: решение ЕП - "попытка подменить собой народ Белоруссии"
МИД России: ради анализов Навального в ОЗХО провели тайную операцию
Власти Белоруссии планомерно развязывают войну с католической церковью
Путин выступит на Генассамблее ООН 22 сентября
Лавров: заявления Тихановской вызывают вопросы
В Госдуме РФ обсуждают реестр педофилов
Энтомолог: мухи, захватившие Красноярск, – это не апокалипсис
Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии

Стали известны все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы

В четверг определились все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Московское "Динамо" не смогло преодолеть этот этап, уступив "Локомотиву" в Тбилиси со счётом 1:2.

Стали известны все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Россию в 3-м раунде будет представлять "Ростов". Команда Валерия Карпина примет на своём поле "Маккаби" из Хайфы. Матч состоится 24 сентября.

18 сентября состоится жеребьёвка плей-офф раунда Лиги Европы, в котором будут разыграны путёвки в групповой этап. Ростовчане попадут в список несеянных.

Лига Европы, 3-й раунд

Сеянные

  • "Шкендия" (Македония) - "Тоттенхэм" (Англия).
  • "Базель" (Швейцария) - "Анортосис" (Кипр).
  • "Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия).
  • "Спортинг" (Португалия) - "Абердин" (Шотландия).
  • "Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша).
  • "Мура" (Словения) - ПСВ (Голландия).
  • "Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Украина).
  • "Виктория" Пльзень (Чехия) - "Сеннерюске" (Дания).
  • АПОЕЛ (Кипр) - "Зриньски" (Босния).
  • "Галатасарай" (Турция) - "Хайдук" (Хорватия).
  • "Мальме" (Швеция) - "Локомотива" Загреб (Хорватия).
  • "Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия).
  • "Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия).

Несеянные

  • "Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция).
  • "Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция).
  • "Гранада" (Испания) - "Локомотив" Тбилиси (Грузия).
  • "Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина).
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).
  • ЛАСК (Австрия) - "ДАК-1904" (Словакия).
  • "Милан" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия).
  • "Ростов" (Россия) - "Маккаби" Хайфа (Израиль).
  • "Виллем II" (Голландия) - "Рейнджерс" (Шотландия).
  • "Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Лех" (Польша).
  • "Стяуа" (Румыния) - "Слован" Либерец (Чехия).
  • "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия).
  • ЦСКА София (Болгария) - "Б-36" (Фареры).

Путь чемпионов

Сеянные

  • "Динамо" Загреб (Хорватия).
  • "Янг Бойз" (Швейцария).
  • "Црвена Звезда" (Сербия).
  • "Карабах" (Азербайджан).
  • "Динамо" Брест (Белоруссия).
  • "Лудогорец" (Болгария).
  • "Рига" (Латвия)/"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия).
  • "Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово).

Несеянные

  • "Шериф" (Молдавия) - "Дандолк" (Ирландия).
  • "Юргорден" (Швеция) - "Клуж" (Румыния).
  • "Сараево" (Босния) - "Будучность" Подгорица (Черногория).
  • "Клаксвик" (Фареры) - "Динамо" Тбилиси (Грузия).
  • "Арарат-Армения" - "Целе" (Словения).
  • "КуПС" (Финляндия) - "Судува" (Литва).
  • "Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония).
  • "Тирана" (Албания).
Последние материалы
МИД России: ради анализов Навального в ОЗХО провели тайную операцию
Власти Белоруссии планомерно развязывают войну с католической церковью
Путин выступит на Генассамблее ООН 22 сентября
Лавров: заявления Тихановской вызывают вопросы
В Госдуме РФ обсуждают реестр педофилов
Энтомолог: мухи, захватившие Красноярск, – это не апокалипсис
Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников