Стали известны все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы

В четверг определились все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Московское "Динамо" не смогло преодолеть этот этап, уступив "Локомотиву" в Тбилиси со счётом 1:2.

Россию в 3-м раунде будет представлять "Ростов". Команда Валерия Карпина примет на своём поле "Маккаби" из Хайфы. Матч состоится 24 сентября.

18 сентября состоится жеребьёвка плей-офф раунда Лиги Европы, в котором будут разыграны путёвки в групповой этап. Ростовчане попадут в список несеянных.

Лига Европы, 3-й раунд

Сеянные

"Шкендия" (Македония) - "Тоттенхэм" (Англия).

(Англия). "Базель" (Швейцария) - "Анортосис" (Кипр).

(Швейцария) - "Анортосис" (Кипр). "Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия).

(Турция) - "Риу Аве" (Португалия). "Спортинг" (Португалия) - "Абердин" (Шотландия).

(Португалия) - "Абердин" (Шотландия). "Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша).

(Дания) - "Пяст" (Польша). "Мура" (Словения) - ПСВ (Голландия).

(Голландия). "Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Украина).

(Германия) - "Десна" (Украина). "Виктория" Пльзень (Чехия) - "Сеннерюске" (Дания).

(Чехия) - "Сеннерюске" (Дания). АПОЕЛ (Кипр) - "Зриньски" (Босния).

(Кипр) - "Зриньски" (Босния). "Галатасарай" (Турция) - "Хайдук" (Хорватия).

(Турция) - "Хайдук" (Хорватия). "Мальме" (Швеция) - "Локомотива" Загреб (Хорватия).

(Швеция) - "Локомотива" Загреб (Хорватия). "Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия).

(Сербия). "Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия).

Несеянные

"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция).

"Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция).

"Гранада" (Испания) - "Локомотив" Тбилиси (Грузия).

"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина).

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).

ЛАСК (Австрия) - "ДАК-1904" (Словакия).

"Милан" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия).

"Ростов" (Россия) - "Маккаби" Хайфа (Израиль).

"Виллем II" (Голландия) - "Рейнджерс" (Шотландия).

"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Лех" (Польша).

"Стяуа" (Румыния) - "Слован" Либерец (Чехия).

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия).

ЦСКА София (Болгария) - "Б-36" (Фареры).

Путь чемпионов

Сеянные

"Динамо" Загреб (Хорватия).

(Хорватия). "Янг Бойз" (Швейцария).

(Швейцария). "Црвена Звезда" (Сербия).

(Сербия). "Карабах" (Азербайджан).

(Азербайджан). "Динамо" Брест (Белоруссия).

(Белоруссия). "Лудогорец" (Болгария).

(Болгария). "Рига" (Латвия)/"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия).

(Шотландия). "Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово).

Несеянные