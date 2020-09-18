Стали известны все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы
В четверг определились все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Московское "Динамо" не смогло преодолеть этот этап, уступив "Локомотиву" в Тбилиси со счётом 1:2.
Россию в 3-м раунде будет представлять "Ростов". Команда Валерия Карпина примет на своём поле "Маккаби" из Хайфы. Матч состоится 24 сентября.
18 сентября состоится жеребьёвка плей-офф раунда Лиги Европы, в котором будут разыграны путёвки в групповой этап. Ростовчане попадут в список несеянных.
Лига Европы, 3-й раунд
Сеянные
- "Шкендия" (Македония) - "Тоттенхэм" (Англия).
- "Базель" (Швейцария) - "Анортосис" (Кипр).
- "Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия).
- "Спортинг" (Португалия) - "Абердин" (Шотландия).
- "Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша).
- "Мура" (Словения) - ПСВ (Голландия).
- "Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Украина).
- "Виктория" Пльзень (Чехия) - "Сеннерюске" (Дания).
- АПОЕЛ (Кипр) - "Зриньски" (Босния).
- "Галатасарай" (Турция) - "Хайдук" (Хорватия).
- "Мальме" (Швеция) - "Локомотива" Загреб (Хорватия).
- "Шарлеруа" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия).
- "Стандард" (Бельгия) - "Войводина" (Сербия).
Несеянные
- "Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция).
- "Фехервар" (Венгрия) - "Реймс" (Франция).
- "Гранада" (Испания) - "Локомотив" Тбилиси (Грузия).
- "Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина).
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).
- ЛАСК (Австрия) - "ДАК-1904" (Словакия).
- "Милан" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия).
- "Ростов" (Россия) - "Маккаби" Хайфа (Израиль).
- "Виллем II" (Голландия) - "Рейнджерс" (Шотландия).
- "Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Лех" (Польша).
- "Стяуа" (Румыния) - "Слован" Либерец (Чехия).
- "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия).
- ЦСКА София (Болгария) - "Б-36" (Фареры).
Путь чемпионов
Сеянные
- "Динамо" Загреб (Хорватия).
- "Янг Бойз" (Швейцария).
- "Црвена Звезда" (Сербия).
- "Карабах" (Азербайджан).
- "Динамо" Брест (Белоруссия).
- "Лудогорец" (Болгария).
- "Рига" (Латвия)/"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия).
- "Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово).
Несеянные
- "Шериф" (Молдавия) - "Дандолк" (Ирландия).
- "Юргорден" (Швеция) - "Клуж" (Румыния).
- "Сараево" (Босния) - "Будучность" Подгорица (Черногория).
- "Клаксвик" (Фареры) - "Динамо" Тбилиси (Грузия).
- "Арарат-Армения" - "Целе" (Словения).
- "КуПС" (Финляндия) - "Судува" (Литва).
- "Флориана" (Мальта) - "Флора" (Эстония).
- "Тирана" (Албания).