Потери мирового футбола от коронавируса составят 14 млрд

Глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен рассказал, сколько мировой футбол потеряет в 2020 году. По его словам, из-за коронавируса потери футбола составят около 14 млрд долларов.

"Пандемия коронавируса очень сильно ударила по футболу. Это вызвало неразбериху на разных уровнях, некоторые профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными трудностями. Я также очень обеспокоен ситуацией с молодежными академиями и клубами низших дивизионов", — приводит Reuters слова Рена.

Также чиновник уточнил, что прогноз по потерям может быть пересмотрен, если пандемия будет постепенно уменьшаться. Ранее ФИФА выделила международным федерациям 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии.