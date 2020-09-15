Протестующие предложили Райкконена в президенты Белоруссии

Протестующие в Белоруссии пронесли на митинг портрет пилота "Формулы-1" Кими Райкконена. Один из мужчин предложил финского пилота в президенты страны.

"Кими в президенты! Потому что он знает, что делает", — было написано на плакате с изображением Райкконена.

В 2012 году Кими был пилотом "Лотуса". Во время победного "Гран-при Абу-Даби" инженеры пытались ему дать подсказки, но финн отреагировал негативно:

"Отстаньте от меня. Я знаю, что делаю".

Райкконен выступает в "Формуле-1" 18-й сезон. Он представлял такие команды:

"Заубер";

"Макларен";

"Феррари";

"Лотус";

"Альфа Ромео".

Финский пилот выиграл один чемпионский титул, дважды был вторым в общем зачёте, ещё два раза — третий.