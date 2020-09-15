Протестующие в Белоруссии пронесли на митинг портрет пилота "Формулы-1" Кими Райкконена. Один из мужчин предложил финского пилота в президенты страны.
"Кими в президенты! Потому что он знает, что делает", — было написано на плакате с изображением Райкконена.
В 2012 году Кими был пилотом "Лотуса". Во время победного "Гран-при Абу-Даби" инженеры пытались ему дать подсказки, но финн отреагировал негативно:
"Отстаньте от меня. Я знаю, что делаю".
💥 Belarus'taki eylemler sırasında Kimi Raikkonen pankartı açıldı. #KimiRaikkonen pic.twitter.com/2jJysSef65— F1 Haberler (@F1Haberler) September 14, 2020
Райкконен выступает в "Формуле-1" 18-й сезон. Он представлял такие команды:
Финский пилот выиграл один чемпионский титул, дважды был вторым в общем зачёте, ещё два раза — третий.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.