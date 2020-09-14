"Барселона" провела товарищеский матч против "Химнастика". Игра каталонцев в первом туре чемпионата была перенесена из-за участия команды в Лиге чемпионов.
"Барселона" выиграла матч со счётом 3:1, а Месси провёл на поле один тайм. Вместо него на вторую половину вышел Мартин Брайтвейт.
В одном из эпизодов Месси не сдержал эмоций и выругался на футболиста Хавьера Рибальеса.
"Во время нашей стычки Месси сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", — цитирует Рибельеса Marca.
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