Месси выругался в адрес футболиста "Химнастика"

"Барселона" провела товарищеский матч против "Химнастика". Игра каталонцев в первом туре чемпионата была перенесена из-за участия команды в Лиге чемпионов.

"Барселона" выиграла матч со счётом 3:1, а Месси провёл на поле один тайм. Вместо него на вторую половину вышел Мартин Брайтвейт.

В одном из эпизодов Месси не сдержал эмоций и выругался на футболиста Хавьера Рибальеса.