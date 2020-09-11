Федун подтвердил возможный уход Жиго, Понсе и Кокорина

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал последние трансферные новости вокруг команды. По его словам, в клуб пришли три предложения, но генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов работает над тем, чтобы игроки остались в команде.

Речь идёт о защитнике Жиго, а также нападающих Понсе и Кокорине. Ранее СМИ сообщали, что французом интересуется "Лион", россиянина хотела бы подписать "Рома", а аргентинец может уехать в "Болонью".

"У "Спартака" есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно", — приводит "Чемпионат" слова Федуна.

Владелец клуба отметил, что сохранение состава позволит "Спартаку" вести борьбу за титулы.