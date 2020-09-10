Российский менеджер вошёл в руководство французской футбольной лиги

Французская Лига 1 объявила о составе нового совета директоров. В него вошёл генеральный директор "Монако" Олег Петров.

Также в составе представители ещё семи клубов. В руководящий орган французской лиги вошёл и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Петров стал руководителем "Монако" в феврале 2019 года. Ранее он не имел отношения к футболу, был партнёром владельца монегасков Дмитрия Рыболовлева.

Петров работал у Рыболовлева в "Уралкалии", "Алросе" и проекте Alevo.