Кокорин тренируется в общей группе "Спартака"

"Спартак" во вторник начал подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России против ЦСКА. В общую группу присоединился нападающий Александр Кокорин, сообщает пресс-служба красно-белых.

У Кокорина было повреждение, из-за которого он пропустил шесть стартовых туров чемпионата. Также в общую группу вернулся нападающий Эсекиэль Понсе.

Отсутствовали на тренировке футболисты, выступавшие за сборную России в Лиге наций. Их появление ожидается в ближайшее время.

Матч ЦСКА — "Спартак" состоится 13 сентября. Начало матча запланировано на 19.00.