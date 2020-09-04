Дзюба обошёл Стрельцова в списке бомбардиров сборной

Дубль в ворота сборной Сербии помог Артёму Дзюбе выйти на четвёртое место в списке бомбардиров сборной России (СССР). На счету нападающего 26 голов.

В рейтинге снайперов российской и советской сборных Дзюба обошёл Эдуарда Стрельцова. По 26 мячей также у Валентина Иванова и Владимира Бесчастных.

На третьем месте в списке Олег Протасов (29 голов). Лучший бомбардир в российской истории Александр Кержаков наколотил 30 голов, а лидирует в списке Олег Блохин с 42-мя мячами.

Список бомбардиров сборной России (СССР)