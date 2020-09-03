Футболистов мужской и женской сборных Бразилии уравняли в зарплатах

Бразильская конфедерация футбола заявила о гендерном равенстве между футболистами и футболистками сборных. Организация уравняла зарплаты мужчин и женщин.

Ранее исследование ФИФА показало, что женщины в футболе получают в десятки раз меньше мужчин. В США девушки угрожали бойкотом, если не будут уравнены в выплатах с мужчинами.

В Бразилии теперь будут платить одинаковые призовые за спортивные результаты, а также выплаты во время сборов.