Бразильская конфедерация футбола заявила о гендерном равенстве между футболистами и футболистками сборных. Организация уравняла зарплаты мужчин и женщин.
Ранее исследование ФИФА показало, что женщины в футболе получают в десятки раз меньше мужчин. В США девушки угрожали бойкотом, если не будут уравнены в выплатах с мужчинами.
В Бразилии теперь будут платить одинаковые призовые за спортивные результаты, а также выплаты во время сборов.
"Различий по половому признаку больше нет, поскольку мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам", — заявил президент конфедерации Рожерио Кабокло.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.