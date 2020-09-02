Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подпишет двусторонний контракт с City Football Group. По соглашению, аргентинец за пять лет заработает 700 млн евро, сообщает Daily Record.
City Football Group является владельцем десятка клубов в разных странах. Первые три года по контракту Лео проведёт в "Манчестер Сити", а в 36-летнем возрасте отправится в "Нью-Йорк Сити" на два сезона.
Такой контракт мог появиться, чтобы избавить "Манчестер Сити" от проблем с УЕФА. Основную финансовую часть на себя возьмёт CFG и клуб из Нью-Йорка, что позволит "горожанам" соблюсти финансовый fair play.
Месси хочет уйти из "Барселоны" свободным агентом и объявил об этом официально. У аргентинца ещё год действует контракт с каталонцами, но в нём есть пункт, по которому Месси имеет право покинуть команду бесплатно.
В "Барселоне" утверждают, что Лео должен был активировать его до 10 июня. Месси заявляет о том, что из-за переноса сезона и пандемии коронавируса мог сделать это в конце августа. Клуб не хочет судиться с футболистом, но и не намерен отпускать его бесплатно.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.