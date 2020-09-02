City Football Group подпишет Месси для Манчестера и Нью-Йорка

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подпишет двусторонний контракт с City Football Group. По соглашению, аргентинец за пять лет заработает 700 млн евро, сообщает Daily Record.

City Football Group является владельцем десятка клубов в разных странах. Первые три года по контракту Лео проведёт в "Манчестер Сити", а в 36-летнем возрасте отправится в "Нью-Йорк Сити" на два сезона.

Такой контракт мог появиться, чтобы избавить "Манчестер Сити" от проблем с УЕФА. Основную финансовую часть на себя возьмёт CFG и клуб из Нью-Йорка, что позволит "горожанам" соблюсти финансовый fair play.

Месси хочет уйти из "Барселоны" свободным агентом и объявил об этом официально. У аргентинца ещё год действует контракт с каталонцами, но в нём есть пункт, по которому Месси имеет право покинуть команду бесплатно.

В "Барселоне" утверждают, что Лео должен был активировать его до 10 июня. Месси заявляет о том, что из-за переноса сезона и пандемии коронавируса мог сделать это в конце августа. Клуб не хочет судиться с футболистом, но и не намерен отпускать его бесплатно.