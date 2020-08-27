"Бавария" не собирается подписывать Месси

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на возможный уход Лионеля Месси из "Барселоны". По его словам, мюнхенский клуб не может себе позволить подписание аргентинца.

Румменигге отметил, что игроки уровня Месси не входят в трансферную политику "Баварии". Немецкий клуб, выигравший Лигу чемпионов в этом сезоне, не будет участвовать в трансфере аргентинца, даже если он уйдёт из Каталонии свободным агентом.

"Мы не можем платить игроку такого масштаба. Это не часть нашей политики и философии. Честно говоря, я немного расстроен, услышав, что Месси может покинуть "Барселону". Лео писал историю этого клуба, он должен был закончить карьеру в "Барселоне", - приводит слова Румменигге Goal.com.

Ранее сообщалось, что Месси уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб. Каталонцы пытаются продать игрока, но сам аргентинец просит задействовать пункт контракта, по которому он может уйти бесплатно.