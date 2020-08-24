Неймар поздравил не ту команду с победой в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар после финала Лиги чемпионов против "Баварии" (0:1) допустил нелепую ошибку. В Twitter он хотел поздравить соперника с победой, но перепутал команды.

Дело в том, что на английском название "Баварии" пишется как "Bayern". Если убрать последнюю букву, то оно будет звучать как "Bayer", то есть "Байер" из Леверкузена.

В Германии, чтобы не путаться, для обозначения "Байера" используют название "Leverkusen".

"Проигрыш – это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Спасибо за поддержку и привязанность каждого из вас. И поздравляю "Байер", — написал Неймар в Twitter.

В "Байере" отреагировали на сообщение Неймара, иронично поблагодарив за доверие.