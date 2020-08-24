Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов объяснил ситуацию с возможным снятием команды с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В клубе остались недовольны судейством матча против "Ростова" (0:1).
На 39-й минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова. После игры СМИ вышли с громкими заголовками о том, что "Уфа" может сняться с чемпионата.
Мурзагулов заявил, что это не соответствует действительности, а снятие с чемпионата — это крайняя мера. Функционер выразил надежду на то, что их слова о судействе будут услышаны.
"Заметьте, я сказал, что если такое будет продолжаться, то мы будем об этом (снятии с чемпионата) думать. Конечно, все-таки это крайняя мера, надеюсь, что до нее не дойдет. Надеюсь, что нас просто услышат, что проблема с судейством будет решена не только в контексте "Спартака" и "Зенита", а в контексте всех 16 команд лиги. А еще лучше, если проблема будет решена в контексте всех российских лиг", — приводит РИА "Новости" слова Мурзагулова.
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