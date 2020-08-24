Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Москве темп суточного прироста инфицированных COVID сократился на 11%
Грудное молоко поможет в лечении COVID-19 - учёные
Беременность Кэти Перри длится уже больше 10 месяцев
Креветки для Европы и Китая будут выращивать в Ленобласти
Еще 4744 россиянина заболели коронавирусом
В Москве найден мёртвым актёр Борис Христофоров
Центробанк увидел способ кражи денег через Систему быстрых платежей
Блогер "Руки-базуки" призвал посадить Ефремова в тюрьму
Австрия высылает российского дипломата

В "Уфе" надеются, что их услышали по поводу судейства

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов объяснил ситуацию с возможным снятием команды с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В клубе остались недовольны судейством матча против "Ростова" (0:1).

На 39-й минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова. После игры СМИ вышли с громкими заголовками о том, что "Уфа" может сняться с чемпионата.

Мурзагулов заявил, что это не соответствует действительности, а снятие с чемпионата — это крайняя мера. Функционер выразил надежду на то, что их слова о судействе будут услышаны.

"Заметьте, я сказал, что если такое будет продолжаться, то мы будем об этом (снятии с чемпионата) думать. Конечно, все-таки это крайняя мера, надеюсь, что до нее не дойдет. Надеюсь, что нас просто услышат, что проблема с судейством будет решена не только в контексте "Спартака" и "Зенита", а в контексте всех 16 команд лиги. А еще лучше, если проблема будет решена в контексте всех российских лиг", — приводит РИА "Новости" слова Мурзагулова.

Последние материалы
Байден обложит богатых американцев налогами
Михаил Ефремов ещё не нашёл себе нового адвоката
В Москве темп суточного прироста инфицированных COVID сократился на 11%
В "Уфе" надеются, что их услышали по поводу судейства
Грудное молоко поможет в лечении COVID-19 - учёные
Беременность Кэти Перри длится уже больше 10 месяцев
Креветки для Европы и Китая будут выращивать в Ленобласти
Еще 4744 россиянина заболели коронавирусом
В Москве найден мёртвым актёр Борис Христофоров
Центробанк увидел способ кражи денег через Систему быстрых платежей
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Мир. Новости мира
Стало известно, кто оплатил перелёт Навального в Германию
Новости Белоруссии
В центре Минска началось шествие против Лукашенко
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Кирпичный завод загорелся в Башкирии
У Айзы Анохиной могут забрать младшего сына
Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Ставки в технологической гонке как никогда высоки
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Защитников Великой Отечественной войны захоронили под Волгоградом
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ