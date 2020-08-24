В "Уфе" надеются, что их услышали по поводу судейства

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов объяснил ситуацию с возможным снятием команды с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В клубе остались недовольны судейством матча против "Ростова" (0:1).

На 39-й минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова. После игры СМИ вышли с громкими заголовками о том, что "Уфа" может сняться с чемпионата.

Мурзагулов заявил, что это не соответствует действительности, а снятие с чемпионата — это крайняя мера. Функционер выразил надежду на то, что их слова о судействе будут услышаны.