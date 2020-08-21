Уайт оказался тяжелее Поветкина на 13 кг

Сегодня в Брентвуде состоялась процедура взвешивания боксёров перед поединком Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Британец оказался тяжелее россиянина на 13 кг.

Вес Уайта составил 114,5 кг, Поветкина - 101,5 кг.

Бой состоится 22 августа. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона в тяжёлом весе по версии WBC.

Диллиан Уайт

Британец провёл 28 боёв, в которых одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. Титул Уайт завоевал в июле 2019 года, победив Оскара Риваса.

Александр Поветкин

40-летний россиянин провёл 38 боёв, в которых одержал 35 побед. Два поединка Поветкин проиграл, в еще одно была зафиксирована ничья. В декабре 2019 года он по решению судей поделил очки в бою против Майкла Хантера.