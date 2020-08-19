Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал бюджет проведения турнира. Несмотря на перенос соревнований, он остался неизменным.
Россия потратит 3,5 млрд рублей. Избежать повышения расходов удалось за счёт перераспределения средств и оптимизации.
"Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет — средства перераспределяются", — приводит ТАСС слова Сорокина.
В Северной столице состоятся четыре матча Евро:
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