Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал бюджет проведения турнира. Несмотря на перенос соревнований, он остался неизменным.

Россия потратит 3,5 млрд рублей. Избежать повышения расходов удалось за счёт перераспределения средств и оптимизации.

"Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет — средства перераспределяются", — приводит ТАСС слова Сорокина.