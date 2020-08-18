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Миранчук согласился на переход в "Аталанту"

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский полузащитник Алексей Миранчук в скором времени станет игроком "Аталанты". Футболист "Локомотива" дал согласие на переход в другой клуб, сообщает журналист Даниэле Лонго.

При этом пока не завершены переговоры между командой из Бергамо и "Локо". Россияне хотят получить 18-20 млн евро, итальянцы не готовы дать больше 15.

Информацию о переговорах между "Аталантой" и "Локо" подтвердил агент игрока Вадим Шпинев. На игрока также претендует "Милан", но у бергамцев есть преимущество - команда вышла в Лигу чемпионов.

  • В новом сезоне Миранчук провёл три матча в составе "Локо", забив два мяча.
  • Всего в карьере Алексея 226 матчей за "Локомотив" и 43 мяча.
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