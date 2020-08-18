Миранчук согласился на переход в "Аталанту"

Российский полузащитник Алексей Миранчук в скором времени станет игроком "Аталанты". Футболист "Локомотива" дал согласие на переход в другой клуб, сообщает журналист Даниэле Лонго.

При этом пока не завершены переговоры между командой из Бергамо и "Локо". Россияне хотят получить 18-20 млн евро, итальянцы не готовы дать больше 15.

Информацию о переговорах между "Аталантой" и "Локо" подтвердил агент игрока Вадим Шпинев. На игрока также претендует "Милан", но у бергамцев есть преимущество - команда вышла в Лигу чемпионов.