Кокорин дебютирует за "Спартак" в матче с "Уфой"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Александр Кокорин может выйти на поле в игре против "Уфы". Эта игра станет дебютной для футболиста в составе красно-белых.

Первые два тура РПЛ Кокорин пропустил из-за травмы. По словам Газизова, сейчас футболист в хорошем состоянии.

"Что касается Кокорина, он, может быть, с "Уфой" сыграет", — приводит ТАСС слова Газизова.