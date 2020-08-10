Выборы нового президента ВФЛА назначены на 30 ноября

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вынес решение о назначении новых выборов руководителя организации. До 30 ноября исполнять обязанности главы ВФЛА будет Евгений Юрченко, сообщает пресс-служба федерации.

Юрченко ранее заявил о сложении полномочий. Глава ВФЛА не смог обеспечить выплату крупного штрафа международной федерации World Athletics.

Кроме решения о выборах, было вынесено постановление о назначении генеральным секретарём ВФЛА Андрея Конокотина. Ранее он занимал пост директора по спорту в Олимпийском комитете России (ОКР).

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