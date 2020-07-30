Геркус сообщил, что Кокорин подписал контракт со "Спартаком"

Бывший руководитель "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком". Трансфер он назвал крайне рискованным.

"Всё, Кокорин в "Спартаке". Крайне рискованный трансфер всё-таки случился", — написал Геркус в Telegram.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили Кокорину контракт на три года.

Карьера Кокорина

Футболист является воспитанником "Локомотива". В 2008 году он подписал взрослый контракт с московским "Динамо", где выступал до 2016 года. В составе бело-голубых он отыграл 203 матча, в которых забил 50 голов.