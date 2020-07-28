Чимаев попросил главу UFC организовать бой с Макгрегором

Чеченский боец Хамзат Чимаев бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. В 2011 году спортсмен переехал в Швецию, где попросил политическое убежище. В 2019 году Чимаев перевёз туда свою семью и начал выступать под шведским флагом.

Чимаев попросил главу UFC Уайта организовать бой с Макгрегором. За десять дней в июле боец принял участие в двух поединках, в которых одержал победы. Он выиграл у Риса Макки и Джона Филлипса.