РФС объявил дату проведения Суперкубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил дату Суперкубка России. Игра состоится 7 августа, сообщает Telegram-канал РПЛ.

Матч пройдёт на "ВЭБ Арене" в Москве. Первым участником Суперкубка стал "Зенит", завоевавший чемпионство в сезоне-2019/20.

Второй претендент определится в финале Кубка России. 25 июля "Зенит" сыграет с "Химками".

Если титул выиграют питерцы, то в Суперкубке сыграет вице-чемпион "Локомотив". Если Кубок России возьмут "Химки", то они станут вторым участником Суперкубка.