Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сфотографировался с фигуристкой Александрой Трусовой. Ранее 16-летняя спортсменка начала тренировки в академии бывшего фигуристка.
"Александра и Александр", - подписал фотографию сын Плющенко.
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Трусова и другие фигуристы группы Плющенко проводят сбор в Кисловодске. Вместе с другими спортсменами занимается и его сын Александр.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.