Сын Плющенко опубликовал фотографию с Трусовой

Александр Плющенко, сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сфотографировался с фигуристкой Александрой Трусовой. Ранее 16-летняя спортсменка начала тренировки в академии бывшего фигуристка.

"Александра и Александр", - подписал фотографию сын Плющенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Аlexandra & Alexander ❤️ Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 21 Июл 2020 в 8:00 PDT

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко проводят сбор в Кисловодске. Вместе с другими спортсменами занимается и его сын Александр.