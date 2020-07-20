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Уткин назвал скотством решение по "Золотому мячу"

Спорт » Командные виды » Футбол

Журналист Василий Уткин высказал своё мнение о премии "Золотой мяч". Ранее стало известно, что France Football отказался вручать награду из-за отмены Евро-2020 и ситуации с коронавирусом.

"Отказ от вручения "Золотого мяча" — чистое скотство. Отменился Евро? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя", — написал Уткин в Telegram.

По мнению Уткина, причин, чтобы не вручать приз, нет. Журналист считает, что такими могут быть только малая прибыль от рекламы премии.

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