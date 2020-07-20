"Крылья Советов" сообщили о срыве матча 30-го тура РПЛ против "Сочи". Игра отменена из-за вспышки коронавируса в сочинской команде.
Ранее был отменён матч "Тамбов" — "Сочи". Южане уже находились в Нижнем Новгороде, но результаты тестов показали наличие "ковида" у девяти игроков.
"Сочи" будут присуждены два технических поражения в этих матчах.
"Футбольный клуб "Сочи" прислал письмо в адрес "Крыльев", в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре", — говорится в сообщении "Крыльев".
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