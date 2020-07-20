Матч "Крылья Советов" - "Сочи" отменён из-за коронавируса

"Крылья Советов" сообщили о срыве матча 30-го тура РПЛ против "Сочи". Игра отменена из-за вспышки коронавируса в сочинской команде.

Ранее был отменён матч "Тамбов" — "Сочи". Южане уже находились в Нижнем Новгороде, но результаты тестов показали наличие "ковида" у девяти игроков.

"Сочи" будут присуждены два технических поражения в этих матчах.