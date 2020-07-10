Шамиль Газизов представлен в качестве генерального директора "Спартака". Мероприятие прошло на стадионе "Открытие Арена".
Экс-директора "Уфы" в новой должности поприветствовал владелец красно-белых Леонид Федун. Он вручил новому руководителю футболку с номером 68.
Газизов проработал в "Уфе" с 2012 года. В "Спартаке" он сменил Томаса Цорна.
Добро пожаловать, Шамиль Камилович! 🔴⚪️https://t.co/JCzHFyYgWM— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 10, 2020
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.