Газизов получил футболку "Спартака" от Федуна

Шамиль Газизов представлен в качестве генерального директора "Спартака". Мероприятие прошло на стадионе "Открытие Арена".

Экс-директора "Уфы" в новой должности поприветствовал владелец красно-белых Леонид Федун. Он вручил новому руководителю футболку с номером 68.

Газизов проработал в "Уфе" с 2012 года. В "Спартаке" он сменил Томаса Цорна.