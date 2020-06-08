Боксёр Пакьяо будет участвовать в выборах президента Филиппин

Промоутер Боб Арум сообщил о том, что чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо будет участвовать в выборах президента Филиппин в 2022 году. 41-летний спортсмен рассказал это Аруму в личной беседе и уже сейчас пригласил на возможную инаугурацию, сообщает The Sun.

Президентом Филиппин сейчас является Родриго Дутерте. Сам Пакьяо уже начал карьеру политика. В 2016 году он был избран в Сенат, набрав 16 млн голосов избирателей. Боксёр возглавляет спортивный комитет Филиппин.

Пакьяо выступает с 1995 года, провёл на ринге 71 бой, из которых выиграл 62, свел к ничьей два и семь проиграл. Последний титул (по версии WBA) филиппинец завоевал в 2018 году и защитил его два раза.

Отметим, спортсмены нередко участвуют в политической жизни. Так, президентом Либерии является обладатель "Золотого мяча", экс-футболист "ПСЖ" и "Милана" Джордж Веа.