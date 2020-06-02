Непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер предложил помощь семье убитого полицейским Джорджа Флойда. Бывший чемпион мира оплатит похороны мужчины, сообщает TMZ.
Мейвезеру принадлежит TMT Music, а генеральный директор компании был знаком с Джорджем Флойдом.
Убийство Флойда произошло 25 мая. Полицейские в Миннеаполисе задержали мужчину, повалили на асфальт, а один из сотрудников прижал ему шею.
Флойда удерживали в таком положении около шести минут. Мужчина потерял сознание, "скорая" не смогла спасти его.
Протесты против действий полиции вспыхнули уже более чем в 200 городах. Власти были вынуждены вводить дополнительные силы нацгвардии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".