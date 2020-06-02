Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер предложил помощь семье убитого полицейским Джорджа Флойда. Бывший чемпион мира оплатит похороны мужчины, сообщает TMZ.

Мейвезеру принадлежит TMT Music, а генеральный директор компании был знаком с Джорджем Флойдом.

Убийство Флойда произошло 25 мая. Полицейские в Миннеаполисе задержали мужчину, повалили на асфальт, а один из сотрудников прижал ему шею.

Флойда удерживали в таком положении около шести минут. Мужчина потерял сознание, "скорая" не смогла спасти его.

Протесты против действий полиции вспыхнули уже более чем в 200 городах. Власти были вынуждены вводить дополнительные силы нацгвардии.