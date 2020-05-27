Второй футболист "Рубина" сдал положительный тест на коронавирус

Защитник "Рубина" Николай Поярков сдал положительный тест на COVID-19. Анализ был взят у игрока 18 мая, сообщает пресс-служба "Рубина".

Заболевание у Пояркова протекает в лёгкой форме. С другими членами команды он не контактировал, и сейчас находится на самоизоляции в своей квартире в Казани.

Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID сдал футболист "Рубина" Константин Плиев. Игрок находится в Северной Осетии.

Остальные футболисты, в том числе легионеры, а также тренерский штаб и персонал команды сдали отрицательные тесты.

Напомним, чемпионат России сезона-2019/20 должен возобновиться 21 июня, а завершиться 26 июля.