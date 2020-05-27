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Источник Правда.Ру

Второй футболист "Рубина" сдал положительный тест на коронавирус

Спорт » Командные виды » Футбол

Защитник "Рубина" Николай Поярков сдал положительный тест на COVID-19. Анализ был взят у игрока 18 мая, сообщает пресс-служба "Рубина".

Заболевание у Пояркова протекает в лёгкой форме. С другими членами команды он не контактировал, и сейчас находится на самоизоляции в своей квартире в Казани.

Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID сдал футболист "Рубина" Константин Плиев. Игрок находится в Северной Осетии.

Остальные футболисты, в том числе легионеры, а также тренерский штаб и персонал команды сдали отрицательные тесты.

Напомним, чемпионат России сезона-2019/20 должен возобновиться 21 июня, а завершиться 26 июля.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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"Боруссия" в матче с "Баварией" потеряла Холанда

Спорт » Командные виды » Футбол

"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 1:0. Гол в этой встрече забил Джошуа Киммих в конце первого тайма.

Неприятности на этом для дортмундцев не закончились — команда потеряла своего лидера Эрлинга Холанда. Во второй половине он ушёл на замену из-за проблем с икроножной мышцей. Срок восстановления 19-летнего футболиста пока неизвестен.

Норвежец перешёл в "Боруссию" зимой. В 14 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей.

Борьба за чемпионство

"Бавария" создала задел перед "Боруссией". Теперь между командами семь очков. До завершения чемпионата осталось провести шесть туров, то есть мюнхенцам необходимо одержать четыре победы.

Лидер чемпионата сыграет против:

  • "Фортуны" (дома);
  • "Байера" (выезд);
  • "Боруссии" М (дома);
  • "Вердера" (выезд);
  • "Фрайбурга" (дома);
  • "Вольфсбурга" (выезд).
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Черноусов может выступать за Швейцарию на Олимпиаде-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.

В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.

По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.

Илья Черноусов

33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:

  • бронзу в масс-старте на 50 км на ОИ-2014;
  • бронзу ЧМ-2011 в скиатлоне на 30 км.
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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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"Боруссия" и "Бавария" откроют 28-й тур Бундеслиги

Спорт » Командные виды » Футбол

26 мая в 19.30 по московскому времени начнётся самый ожидаемый матч в немецком футболе. На поле стадиона в Дортмунде выйдут "Боруссия" и "Бавария".

Команды откроют 28-й тур Бундеслиги, который растянется на два дня.

Бундеслига, 28-й тур

26 мая

  • 19.30 "Боруссия" Д — "Бавария".
  • 21.30 "Байер" — "Вольфсбург".
  • 21.30 "Вердер" — "Боруссия" М.
  • 21.30 "Айнтрахт" — "Фрайбург".

27 мая

  • 19.30 "Лейпциг" — "Герта".
  • 21.30 "Хоффенхайм" — "Кёльн".
  • 21.30 "Аугсбург" — "Падеборн".
  • 21.30 "Фортуна" — "Шальке".
  • 21.30 "Унион" — "Майнц".

Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. Бундеслига вернулась на стадионы 16 мая.

Матчи проходят без зрителей с соблюдением протокола безопасности. После рестарта турнира было проведено два тура.

Лидером в турнирной таблице остаётся "Бавария", которая опережает "Боруссию" на четыре очка.

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