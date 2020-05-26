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Источник Правда.Ру

Магомед Исмаилов опубликовал видео драки с девушкой

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в Instagram опубликовал видео драки с девушкой во время тренировки. Ранее у спортсмена спросили, как он относится к женским единоборствам.

"Я походу ещё не определился", — написал под видео Исмаилов.

 
 
 
 
 
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Я пока ещё не определился походу😂)) #магомедисмаилов

магомед исмаилов смешанные единоборства

Соловьев обозвал Познера "промокашкой"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьев решил заступиться за Никиту Михалкова после его слов о желании Билла Гейтса чипировать население планеты.

Журналист назвал Владимира Познера "долбаной промокашкой".

"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", — прокомментировал Соловьев письмо, которое Познер написал Михаликову.

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Тренер по ММА Осия задержан по подозрению в убийстве бизнесмена

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Сотрудники полиции задержали группу из пяти человек по подозрению в убийстве владельца ТЦ "Всё" Николая Леонова в июне 2019 года. Среди задержанных оказался известный тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия.

По сведениям "МК", также задержаны житель Солнечногорска, два жителя Мытищ и ранее судимый 45-летний житель Москвы. Информация о том, что именно сделал каждый из задержанных, не разглашается.

Спустя месяц после убийства у входа в ТЦ Леонова была задержана его жена. Женщину подозревают в организации преступления.

Владимир Осия

Осия — тренер по самбо и смешанным единоборствам. Среди его учеников есть несколько известных бойцов:

  • Магомед Исмаилов;
  • Анатолий Малыхин;
  • Армен Гулаян;
  • Али Абдулхаликов.

По сведениям "РЕН ТВ", Осия был задержан в своей квартире. При обыске у него нашли порошок неизвестного происхождения.

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Хабиб Нурмагомедов не стал делать тест на коронавирус

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.

Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.

Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.

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Майку Тайсону предложили $20 млн за кулачный бой

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Руководство промоушена кулачных боёв BKFC сделало предложение бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону. 53-летний спортсмен может получить 20 млн долларов за поединок против бойца ММА Вандерлея Силвы, сообщает MMA Fighting.

По правилам BKFC, бои похожи на классический бокс, но спортсмены не надевают перчаток. Бойцам разрешено драться только руками.

Майк Тайсон

Тайсон провёл 56 боёв в своей карьере, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. В последний раз выходил в ринг в июне 2005 года в возрасте 39 лет.

  • Скандальный боксёр трижды сидел в тюрьме.
  • Тайсон был трижды женат, имеет семь детей.
  • В конце карьеры обратился в ислам и получил имя Малик Абдул Азиз.
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Все иностранные футболисты вернулись в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига выполнила первый пункт по возобновлению чемпионата. Все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию. 

Прядкин поблагодарил за слаженную работу различные ведомства, которые помогали спортсменам пересечь границу с РФ.

"Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", - приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.

В РПЛ создан оперативный штаб, который координирует действия всех клубов по возобновлению чемпионата. Ранее сообщалось, что футбол на стадионы вернётся 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Сезон планируется доиграть до 26 июля.

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