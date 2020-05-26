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Источник Правда.Ру

НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на коронавирус

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Владелец "Далласа" Марк Кьюбан объяснил, почему НБА пока не может назвать дату возобновления сезона. По его словам, в некоторых штатах ощущается нехватка тестов на коронавирус COVID-19, поэтому в ассоциации нет уверенности в том, что можно соблюсти протокол безопасности.

НБА была остановлена в марте после того, как положительный тест сдал игрок БК "Юта Джаз" Руди Гобер.

"Мы ждём только одного — наличие тестов на коронавирус для всех во всех городах. В некоторых штатах легко пройти тестирование, но есть места, где это сделать сложно. Не хочу, чтобы НБА забрала тесты у граждан, которые в них нуждаются", — приводит Dallas News слова Кьюбана.

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В Китае найден древний кувшин с неизвестной жидкостью

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции  Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.

Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.

В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.

Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу. 

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Ученые нашли место, описанное в библии как рай

Эврика » Открытия

Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.

Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.

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Личные вещи Коби Брайанта продали с аукциона

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Личные вещи известного баскетболиста Коби Брайанта были выставлены на аукцион и проданы за сотни тысяч долларов.

Об этом сообщило издание Scroll.

За 75 тысяч долларов был продан отпечаток рук Брайанта, который он сделал, когда ему открывали звезду на аллее славы в Голливуде. Почти 44 тысяч долларов выручили за игровую форму, в которой баскетболист выступал в финале плей-офф НБА-2000.

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Чемпионский перстень Коби Брайанта ушёл с молотка за $206 тыс.

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Чемпионский перстень Коби Брайанта 2000 года был продан на аукционе. Финальная стоимость лота составила 206 тыс. долларов, сообщает TMZ.

Брайант подарил перстни родителям. В 2013 году мать баскетболиста продала одно из колец и еще пять предметов Коби за 280 тыс. долларов коллекционеру. Сейчас он перепродал перстень за 206 тыс.

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Евролига досрочно завершила сезон-2019/20

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20. Чемпион Евролиги и Еврокубка определён не будет. В следующем сезоне старт в турнирах возьмут те же команды, что и в этом, сообщает пресс-служба турнира.

Евролига приостановила турниры в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее предполагалось, что они могут быть доиграны в новом формате. Сегодня было решено прекратить сезон полностью.

Евролига

Команды провели 28 туров регулярного чемпионата. Участие в турнире принимают три российских клуба.

  • ЦСКА заранее оформил выход в плей-офф.
  • "Химки" занимали седьмое место.
  • "Зенит" — аутсайдер турнира.

Еврокубок

Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.

  • "Партизан" (Сербия) — УНИКС (Россия).
  • "Прометеус" (Греция) — "Тофаш" (Турция).
  • "Монако" (Франция) — "Виртус" (Италия).
  • "Унихака" (Испания) — "Венеция" (Италия).
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