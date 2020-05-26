Владелец "Далласа" Марк Кьюбан объяснил, почему НБА пока не может назвать дату возобновления сезона. По его словам, в некоторых штатах ощущается нехватка тестов на коронавирус COVID-19, поэтому в ассоциации нет уверенности в том, что можно соблюсти протокол безопасности.
НБА была остановлена в марте после того, как положительный тест сдал игрок БК "Юта Джаз" Руди Гобер.
"Мы ждём только одного — наличие тестов на коронавирус для всех во всех городах. В некоторых штатах легко пройти тестирование, но есть места, где это сделать сложно. Не хочу, чтобы НБА забрала тесты у граждан, которые в них нуждаются", — приводит Dallas News слова Кьюбана.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Личные вещи известного баскетболиста Коби Брайанта были выставлены на аукцион и проданы за сотни тысяч долларов.
Об этом сообщило издание Scroll.
За 75 тысяч долларов был продан отпечаток рук Брайанта, который он сделал, когда ему открывали звезду на аллее славы в Голливуде. Почти 44 тысяч долларов выручили за игровую форму, в которой баскетболист выступал в финале плей-офф НБА-2000.
Чемпионский перстень Коби Брайанта 2000 года был продан на аукционе. Финальная стоимость лота составила 206 тыс. долларов, сообщает TMZ.
Брайант подарил перстни родителям. В 2013 году мать баскетболиста продала одно из колец и еще пять предметов Коби за 280 тыс. долларов коллекционеру. Сейчас он перепродал перстень за 206 тыс.
Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20. Чемпион Евролиги и Еврокубка определён не будет. В следующем сезоне старт в турнирах возьмут те же команды, что и в этом, сообщает пресс-служба турнира.
Евролига приостановила турниры в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее предполагалось, что они могут быть доиграны в новом формате. Сегодня было решено прекратить сезон полностью.
Команды провели 28 туров регулярного чемпионата. Участие в турнире принимают три российских клуба.
Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.