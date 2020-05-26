Ласицкене ответила на слухи о смене гражданства

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к вопросу смены гражданства. 27-летняя спортсменка заявила, что не планирует делать этого, несмотря на выступления под нейтральным статусом.

"Карьера спортсмена однажды закончится, а жизнь продолжится. Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне все равно не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать именно так, а не иначе", — приводит GQ слова Ласицкене.

Также трёхкратная чемпионка мира заявила, что пока ей не нравится выступать под нейтральным флагом. По её словам, хочется побыстрее покинуть стадион после завершения соревнований, которые она в большинстве случаев выигрывает.

"Еще звучит странная мелодия на пьедестале… С каждым разом все это дается мне тяжелее", — заявила Ласицкене.

Спортсменка отправила заявку на нейтральный статус в международную федерацию World Athletics. Сезон в лёгкой атлетике должен стартовать в августе.