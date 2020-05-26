Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к вопросу смены гражданства. 27-летняя спортсменка заявила, что не планирует делать этого, несмотря на выступления под нейтральным статусом.
"Карьера спортсмена однажды закончится, а жизнь продолжится. Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне все равно не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать именно так, а не иначе", — приводит GQ слова Ласицкене.
Также трёхкратная чемпионка мира заявила, что пока ей не нравится выступать под нейтральным флагом. По её словам, хочется побыстрее покинуть стадион после завершения соревнований, которые она в большинстве случаев выигрывает.
"Еще звучит странная мелодия на пьедестале… С каждым разом все это дается мне тяжелее", — заявила Ласицкене.
Спортсменка отправила заявку на нейтральный статус в международную федерацию World Athletics. Сезон в лёгкой атлетике должен стартовать в августе.
Боец MMA Конор Макгрегор на страничке в Twitter поделился своим личным списком чемпионов.
По его версии, самым лучшим бойцом является бразилец Андерсон Силва. Следом за ним в этот список Макгрегор добавил себя.
"Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — добавил Макгрегор.
А на третьем месте в списке чемпионов оказался канадец Жорж Сен-Пьер.
Министр спорта Олег Матыцин рассказал о том, как в условиях пандемии коронавируса будет проводиться подготовка спортсменов сборных команд. Глава ведомства на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о планах по возобновлению тренировок по 21 виду спорта.
"Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних вида спорта. И я надеюсь, что при поддержке губернаторов, при поддержке Роспотребнадзора — потому что, безусловно, вся работа будет выполняться с учетом всех требований, — мы такую работу успешно готовы будем провести", — заверил Матыцин.
Спортивные соревнования в России были прекращены в марте. Большинство спортсменов находятся в режиме самоизоляции без тренировочного процесса.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Глава Чечни Рамзан Кадыров самолётом доставлен в одну из больниц Москвы. У президента республики подозревают коронавирус, сообщает Telegram-канал Baza.
Кадыров почувствовал недомогание несколько дней назад, но списал это на ОРВИ. Состояние главы Чечни ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться в Москву. У него диагностировали поражение лёгких, но COVID-19 пока не подтверждён.
По официальным данным, в Чечне выявлено 1 026 случаев заражения коронавирусом, из них 635 человек выздоровели, 11 умерли.
Ранее Кадыров ввёл запрет на передвижение по республике во время празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.