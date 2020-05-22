Член попечительского совета ФК "Оренбург" Василий Столыпин рассказал о том, почему клуб уволил главного тренера Константина Емельянова. По его словам, основная причина ухода — окончание контракта у специалиста.
Кроме того, в клубе недовольны результатами команды. "Оренбург" весной набрал четыре очка в четырех матчах. Клуб занимает 13-е место, опережая аутсайдера "Ахмата" на три очка.
"Нам надо дальше думать, как остаться в РПЛ. Одним словом, тактический и стратегический ходы. Дальше будем делать выводы по окончании чемпионата. Сейчас все силы бросим на то, чтобы не покинуть премьер-лигу", — заявил Столыпин.
"Оренбург" выступает в РПЛ третий раз. В предыдущих сезонах клуб занимал 13-е и 7-е место.
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