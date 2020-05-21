Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что Швейцария может принять чемпионат мира-2023 вместо России. Ранее финское издание Iltalehti сообщило, что швейцарцы надеются получить компенсацию за отменённый ЧМ-2020 в виде турнира, который ранее отдали России.
По мнению швейцарской федерации хоккея, на это две причины:
По словам Фазеля, на данный момент никаких изменений в графике проведения чемпионатов нет. Ситуация может проясниться в сентябре.
"Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, Чехия — 2024 года, Швеция и Дания — 2025 года, Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить. Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом", — приводит ТАСС слова Фазеля.
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