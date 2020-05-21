Фазель отреагировал на желание Швейцарии принять ЧМ-2023 вместо России

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что Швейцария может принять чемпионат мира-2023 вместо России. Ранее финское издание Iltalehti сообщило, что швейцарцы надеются получить компенсацию за отменённый ЧМ-2020 в виде турнира, который ранее отдали России.

По мнению швейцарской федерации хоккея, на это две причины:

якобы существующее отставание в графике строительства ледовой арены в Санкт-Петербурге;

санкции WADA, по которым России может быть запрещено принимать крупные турниры на четыре года.

По словам Фазеля, на данный момент никаких изменений в графике проведения чемпионатов нет. Ситуация может проясниться в сентябре.