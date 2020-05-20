Махачев приблизился к Нурмагомедову в рейтинге UFC

UFC опубликовал обновлённый рейтинг спортсменов организации. Чемпионом в этой весовой категории является Хабиб Нурмагомедов.

Другой россиянин — Ислам Махачев — поднялся на одну строчку. Теперь он занимает 12-е место среди легковесов.

На счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых были одержаны 18 побед. Поражение пришлось на турнир UFC 192 в октябре 2015 года, когда россиянин уступил бразильцу Адриану Мартинсу.

В UFC Махачев провёл восемь боёв. В последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года, когда Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье.

Рейтинг легковесов UFC

Чемпион — Хабиб Нурмагомедов.