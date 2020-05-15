Российская премьер-лига (РПЛ) огласила календарь проведения оставшихся туров чемпионата и матчей Кубка России. Ранее исполком РФС утвердил решение о возобновлении сезона 21 июня.

Сезон будет доигран до 25 июля. В этот день должен состояться финал Кубка России.

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