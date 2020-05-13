Суд запретил болельщику "Локомотива" посещение матчей на год

Болельщик "Локомотива" Андрей Коробков был оштрафован судом в Санкт-Петербурге на 12 тыс. рублей за удар фаната "Зенита". Также мужчина не сможет посещать спортивные мероприятия на протяжении одного года, сообщает ТАСС.

Коробков 29 февраля посетил матч "Зенит" — "Локомотив", во время которого несколько раз ударил кулаком болельщика питерской команды. Его признали виновным в "Нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".