Болельщик "Локомотива" Андрей Коробков был оштрафован судом в Санкт-Петербурге на 12 тыс. рублей за удар фаната "Зенита". Также мужчина не сможет посещать спортивные мероприятия на протяжении одного года, сообщает ТАСС.
Коробков 29 февраля посетил матч "Зенит" — "Локомотив", во время которого несколько раз ударил кулаком болельщика питерской команды. Его признали виновным в "Нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".