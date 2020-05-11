Солдатова рассказала о травле, Авериных и отношениях с Капризовым

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о том, как ей удалось пережить травлю со стороны болельщиков. По словам спортсменки, она постоянно читает гневные комментарии из-за сравнения с Диной и Ариной Авериными.

Девушка заявила, что не может не обращать внимания на мнение болельщиков. Негативное мнение фанатов давит на Александру психологически и нередко мешает выступать.

"2017 год был самым тяжелым. Потом, в 2018-м, я пропустила чемпионат Европы: снова сломанная нога. Тогда мне было уже легче это пережить, потому что был опыт прошлого года. Плюс, когда тот год только начался, началась травля со стороны болельщиков: стали писать о том, какие сестры Аверины крутые, и какая Солдатова медленная, она не должна быть лидером, Аверины лучше. И для меня это было шоком: как, за что? Потом Аверина выиграла Гран-при, затем выиграла чемпионат России, и все вот так вот пошло-пошло-пошло", — рассказала Солдатова.

Об отношениях с Капризовым

Также девушка опровергла информацию о том, что у неё были отношения с хоккеистом сборной России Кириллом Капризовым. По словам Солдатовой, они просто друзья.

"Блин! Кирилл — мой друг! Я знакома с ним с 2015 года. Но мы уже очень давно не общаемся и никогда не были в отношениях", — заявила Солдатова.

Александра Солдатова

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира. Она трижды выигрывала командные соревнования, а в 2018 году стала первой в упражнении с лентой.