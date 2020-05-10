Американский боец Тони Фергюсон был госпитализирован после поражения в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.
Об этом сообщил журналист Дэнни Сегура со ссылкой на главу UFC Дану Уайта.
Гэтжи одержал победу над Фергюсоном в пятом раунде техническим нокаутом и стал временным чемпионом мира в легком весе, а также одержал право на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Примечательно, что Фергюсон проиграл впервые за восемь лет.
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