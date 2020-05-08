Футбольные клубы временно могут делать по пять замен. Такое решение из-за пандемии коронавируса сегодня принял Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), сообщает "СЭ".
Вместе с тем решение о применении такого правила должна принимать организация, которая проводит соревнования. В России это РФС, для еврокубковых матчей — УЕФА.
Кроме того, существует несколько ограничений по новому правилу:
Ранее сообщалось, что ФИФА обратилась в IFAB с просьбой разрешить пять замен для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов в условиях пандемии коронавируса.
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