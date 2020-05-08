IFAB из-за пандемии разрешил пять замен в футболе

Футбольные клубы временно могут делать по пять замен. Такое решение из-за пандемии коронавируса сегодня принял Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), сообщает "СЭ".

Вместе с тем решение о применении такого правила должна принимать организация, которая проводит соревнования. В России это РФС, для еврокубковых матчей — УЕФА.

Применение правила пяти замен

Кроме того, существует несколько ограничений по новому правилу:

оно применимо только к тем турнирам, которые заканчиваются в 2020 году. То есть чемпионат РПЛ следующего сезона (2020/21) будет проходить по правилу трёх замен;

в течение игрового времени (в первом и втором таймах) суммарно команда может сделать только три замены. Ещё две замены разрешены в перерыве.

Ранее сообщалось, что ФИФА обратилась в IFAB с просьбой разрешить пять замен для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов в условиях пандемии коронавируса.