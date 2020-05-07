РФС и футболисты выступают за возобновление чемпионата РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) определился с позицией по поводу продолжения сезона. Глава организации Александр Дюков выступает за возобновление чемпионата РПЛ.

По сведениям "Чемпионата", вариант с продолжением сезона полностью поддерживает большинство футболистов. Позиция за досрочное завершение звучит от руководителей клубов.

Решение о продолжении сезона может быть принято 12 мая. Ранее УЕФА рекомендовал доиграть чемпионат, чтобы определить участников еврокубков по спортивному принципу.

Чемпионат РПЛ

В сезоне-2019/20 клубам необходимо провести восемь туров. В турнирной таблице лидирует "Зенит", опережая преследователей на девять очков.

Кроме того, не определены финалисты Кубка России.